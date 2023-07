Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - 20-Jähriger begeht Unfallflucht

Durch Unaufmerksamkeit Straftat begangen

Ulm (ots)

Am Freitag, 07.07.2020, kommt es gegen 19.00 Uhr in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Die geschädigte Autofahrerin meldet, dass ein junger Mann vor ihr verkehrsbedingt warten musste. Plötzlich sei dieser rückwärts gefahren und auf ihr Fahrzeug gerollt. Der Unfallverursacher fährt im Anschluss weiter, obwohl die 42-Jährige versucht durch Hupen und Gestikulieren auf sich aufmerksam zu machen. Durch die Beamten des Polizeireviers Uhingen kann wenig später der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Dieser habe zwar das Hupen und Gestikulieren der Frau hinter ihm bemerkt, sich aber nichts dabei gedacht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden von insgesamt circa 4.000 Euro.

