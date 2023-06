Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahranfängerin

Bischheim (ots)

Am 27.06.2023 befuhr gegen 17.30 Uhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die L 386 von Kirchheimbolanden in Richtung Bischheim. An der ersten Einmündung nach Bischheim wollte die junge Fahrerin nach links in Richtung Bischheim abbiegen. Hierbei schätzte sie offensichtlich ihre Geschwindigkeit falsch ein, da sie beim Abbiegen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge dann wieder nach links lenkte, wobei sie dann über den Gegenfahrstreifen fuhr. Zu diesem Zeitpunkt kam der jungen Frau ein 62-jähiger PKW-Fahrer entgegen, der nicht mehr ausweichen konnte und es so zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich die 18-jährige leicht, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell