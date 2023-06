Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht in Eisenberg.

Eisenberg (Pfalz) (ots)

In der Zeit zwischen dem 21.06.23 und 23.06.23 wurde ein geparkter Audi in der Bürgermeister-Diehl-Straße in Eisenberg im Bereich der vorderen Stoßstange und des vorderen Kennzeichens leicht beschädigt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

