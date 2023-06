Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall - Kind auf Gehweg angefahren, Verursacher flüchtet

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Dienstag, dem 13.06.2023, wollte gegen 13.35 Uhr ein 10-jähriger Junge in der Martin-Luther-Straße in Eisenberg von seiner Schule an die dortige Bushaltestelle laufen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich aus Richtung Berufsschule ein Rollerfahrer auf dem Gehweg dem jungen Schüler. Da der Rollerfahrer nicht abbremste und auf den Jungen zufuhr, musste dieser zur Seite springen. Trotzdem wurde er vom Roller am Fuß getroffen und leicht verletzt. Der Rollerfahrer hielt jedoch nicht an und fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Schüler zu kümmern. Der Roller soll schwarz gewesen sein und eine schwarz-rote Bereifung gehabt haben. Der Fahrer soll einen schwarzen Helm mit aufgedruckten Totenköpfen, sowie eine Jacke mit braunen Streifen an den Armen getragen haben. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall und insbesondere zu dem Rollerfahrer machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden melden.

