POL-DA: Reichelsheim: Insgesamt 30 Fahrräder bei Codierungsaktion mit individuellem Code versehen

Bensheim (ots) - Am Dienstag, den 30.08.2022 kam es zwischen 05:50 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz am Bensheimer Bahnhof in der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein grauer Ford Focus durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Am geschädigten Pkw konnten rote Fremdlackanhaftungen gesichert werden. Der/ Die PKW- Fahrer/-in selbst ...

mehr