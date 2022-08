POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Heppenheim (ots) - Am Montag den 29.08.2022 wurde gegen 20:00 Uhr in der Gräffstraße Höhe Hausnummer 11 in Heppenheim ein roter Peugeot 207 an der linken vorderen Seite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1000,- Euro beziffern. ...

