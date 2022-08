LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Wasungen (ots) - Bislang unbekannte Täter wüteten in der Nacht zu Donnerstag im Bereich Kohlberg in Wasungen. Die Täter brachen an insgesamt drei Autos die Scheibenwischer ab, warfen bei einem Pkw die Frontscheibe ein und montierten Kennzeichen ab. Die Kennzeichentafeln wurden im Umfeld verknickt aufgefunden. Zudem beschädigten sie in dem Bereich Außenleuchten und Blumentöpfe. Auch vor dem elektrischen Zufahrtstor eines Geschädigten machten die Täter nicht Halt. ...

