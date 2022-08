Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Blinde Zerstörungswut

Wasungen (ots)

Bislang unbekannte Täter wüteten in der Nacht zu Donnerstag im Bereich Kohlberg in Wasungen. Die Täter brachen an insgesamt drei Autos die Scheibenwischer ab, warfen bei einem Pkw die Frontscheibe ein und montierten Kennzeichen ab. Die Kennzeichentafeln wurden im Umfeld verknickt aufgefunden. Zudem beschädigten sie in dem Bereich Außenleuchten und Blumentöpfe. Auch vor dem elektrischen Zufahrtstor eines Geschädigten machten die Täter nicht Halt. Hinweise auf die Verursacher liegen bis dato nicht vor. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

