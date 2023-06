Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Eine 48-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 24.06.23 gegen 11.15 Uhr die Bürgermeister-Diehl-Straße in Eisenberg in Richtung Ebertsheimer Straße. Aufgrund geparkter Fahrzeuge muss die Frau auf die Gegenfahrspur ausweichen. Währenddessen biegt ein 35-jähriger PKW-Fahrer an der Einmündung der Bgm.-Diehl-Straße / Am Kreuzhof nach links ab, um auf der Bgm.-Diehl-Straße weiter in Richtung Konrad-Adenauer-Straße zu fahren. Hierbei erkennt er die entgegenkommende Fahrerin zu spät, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kommt. Dabei werden die PKW so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Die PKW-Fahrerin wird mit augenscheinlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

