POL-DADI: Unfallflucht

Darmstadt (ots)

Am 05.07.2022 zwischen 10:45 Uhr und 11:36 Uhr parkte ein grauer BMW am Fahrbahnrand in der Lichtenbergstraße 18.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer streifte den BMW auf noch unbekannte Weise an der vorderen linken Stoßstange und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969 41110 in Verbindung zu setzen.

