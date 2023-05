Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 26.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Werkzeugmaschine gestohlen ++

Achim. Zwischen Freitag, den 19.05.2023 und Mittwoch, den 24.05.2023, kam es zu einem Diebstahl einer Werkzeugmaschine im Winterweg.

Bislang unbekannte Täter betraten ersten Informationen zufolge eine Baustelle im Winterweg und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen. Hieraus entwendeten die Täter eine Werkzeugmaschine und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Achim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Bargeld aus Jugendfreizeiteinrichtung entwendet ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer Jugendfreizeiteinrichtung in der Straße Am Pumpelberg.

Bislang unbekannte Täter gelangen nach ersten Informationen durch eine nicht verschlossene Tür in die Jugendfreizeiteinrichtung. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Wertgelass und flohen anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei Osterholz bittet nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Mitteilung unter 04791/3070.

++ Einbruch in Optikergeschäft ++

Schwanewede. Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Straße Am Markt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 02:18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Optikergeschäft und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Modegeschäft ++

Schwanewede. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Straße Am Markt.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 09:30 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Modegeschäft und entwendeten Bargeld und Waren. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Einbruch der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Motorradfahrer leicht verletzt ++

Holste. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landrat-Christian-Evers-Straße, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte.

Gegen 15:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines VW die Landrat-Christian-Evers.Straße (K23) in Richtung Beverstedt. Nahe des Hellingster Wegs beabsichtigte die Fahrerin nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dies bemerkte nach ersten Informationen zufolge ein 59-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr dem VW auf. Der Motorradfahrer verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 8.000 Euro beziffern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell