POL-PIKIB: Fluchtrichtungsschilder aus Schule entwendet

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Eine 48-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 24.06.23 gegen 11.15 Uhr die Bürgermeister-Diehl-Straße in Eisenberg in Richtung Ebertsheimer Straße. Aufgrund geparkter Fahrzeuge muss die Frau auf die Gegenfahrspur ausweichen. Währenddessen biegt ein 35-jähriger PKW-Fahrer an der Einmündung der Bgm.-Diehl-Straße / Am Kreuzhof nach links ab, um auf der Bgm.-Diehl-Straße weiter in Richtung ...

mehr