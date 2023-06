Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/Einbruch in Jugendtreff

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer Kellertür gelangten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (14.06.) in die Räumlichkeiten einer Jugendeinrichtung in Südkirchen. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine Angabe gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

