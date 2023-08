Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 26.08.2023

Leer (ots)

++Gefälschter Führerschein++2 x Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteln++Fahren ohne Fahrerlaubnis u. unter Betäubungsmitteln++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Gefälschter Führerschein

Jemgum/BAB 31 - Am Freitagnachmittag mussten Beamte der Autobahnpolizei gegen 16 Uhr bei der Kontrolle eines 37-jährigen Pkw-Führers, der die Autobahn 31 aus Richtung Oberhausen in Richtung Oldenburg befuhr, feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Der aus Beverstedt kommende und in Rumänien geborene Fahrzeugführer hatte den Beamten zwar einen rumänischen Kartenführerschein ausgehändigt, die Beamten erkannten aber, dass dieser gefälscht ist. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt und der Führerschein sichergestellt.

2 x Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteln

Leer - Am Freitagmorgen wurde durch Polizeibeamte gegen 07:30 Uhr in der Straße Blinke ein 33-jähriger Rollerfahrer aus Moormerland kontrolliert. Hierbei räumte dieser ein, vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Kaum das diese Kontrolle beendet war fiel den Beamten kurz nach 08 Uhr ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Leer auf, der die Friesenstraße befuhr. Auch dieser räumte bei der Kontrolle freimütig ein, Kokain konsumiert zu haben. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt beendet bzw. untersagt und eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Westoverledingen - Ein 55-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Dieser hatte gegen 15:10 Uhr die B 70 in Folmhusen befahren. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten stellte sich dann heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestätigte ein Vortest, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Bei einer Durchsuchung der Person wurde zudem noch kleine Mengen an Betäubungsmittel gefunden und durch die Beamten sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Emden - Am Freitag beabsichtigte gegen 16:45 Uhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Emden mit ihrem VW Golf in der Sleedrieverstraße aus einer Tiefgarage herauszufahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 36-jährigen Radfahrer, wohnhaft in Emden. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell