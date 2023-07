Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen 14-jährigem Fußgänger und dunklem Auto in Friedrich-Ebert-Straße in Kassel: Zeugen und unbekannter Helfer gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Unfalls zwischen einem Fußgänger und einem Pkw, der sich am Mittwochnachmittag auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, Ecke Westendstraße, ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie der daran beteiligte 14-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Polizisten schilderte, hatte er an dem Nachmittag gegen 17:25 Uhr den stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Friedrich-Ebert-Straße von der Mittelinsel aus überquert. Dabei war er von einem Auto angefahren worden, das er zuvor nicht gesehen hatte und offenbar aus der Westendstraße nach rechts in Richtung Innenstadt abgebogen war. Die Fahrerin des Wagens hielt sofort an und kümmerte sich, ebenso wie ein bislang unbekannter Helfer, um den auf die Straße gestürzten Jugendlichen. Da er nach eigenen Angaben unter Schock stand, lehnte er das Angebot der Autofahrerin, ihn in ein Krankenhaus zu bringen, ab, ließ sich aber von ihr in dem Pkw mitnehmen und beim Staatstheater absetzen. Anschließend hatte er jedoch starke Schmerzen, weshalb er ein Krankenhaus aufsuchte und dort behandelt werden musste. Den Unfall meldeten der Jugendliche und sein Vater schließlich am gestrigen Donnerstag bei der Polizei. Bei der Fahrerin soll es sich um eine 20 bis 30 Jahre alte Frau mit langen blonden Haaren gehandelt haben. Sie fuhr einen dunklen Kleinwagen mit zwei Türen, so der 14-Jährige.

Zeugen des Unfalls sowie der bislang unbekannte Helfer werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell