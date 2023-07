Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall auf Frankfurter Straße: Arbeiten an Unfallstelle abgeschlossen; Straße wieder frei

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 9:37 Uhr und 10:08 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Niederzwehren: Die Arbeiten an der Unfallstelle in Frankfurter Straße, Höhe Wartekuppe, sind nach dem schweren Unfall zwischen der Straßenbahn und dem Pkw seit etwa 11:50 Uhr abgeschlossen und die Sperrungen wieder aufgehoben.

Der Unfall hatte sich am heutigen Freitagmorgen, gegen 8:50 Uhr, ereignet. Ein 73-Jähriger aus dem Landkreis Osnabrück war mit einem VW Tiguan auf der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte in Höhe der Straße Wartekuppe offenbar zu wenden. Dabei fuhr er auf die Straßenbahngleise, wobei jedoch zu dieser Zeit von hinten eine ebenfalls in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn kam. Diese stieß frontal mit der Fahrerseite des VW zusammen. Der 73-jährige Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, seine auf dem Beifahrersitz sitzende 69 Jahre alte Ehefrau zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Zudem hatten sich bei dem Unfall noch zwei Fahrgäste in der Straßenbahn leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen waren Sachschäden entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

In die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingebunden. Während der Arbeiten an der Unfallstelle musste die stadteinwärts führende Fahrbahn der Frankfurter Straße für den Verkehr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Darüber hinaus kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell