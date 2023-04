Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gefährdungsdelikt

Gulli-Deckel aus Fassung gehoben

Kleve (ots)

Am Montagmorgen (17. April 2023) gegen 11:30 Uhr war ein PKW-Fahrer auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er vor sich einen Gullideckel aus der Fahrbandecke herausragen sah. Der Mann konnte nach eigenen Angeben nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Deckel. Dabei wurde der Unterboden des Smart-PKW beschädigt. Einsatzkräfte der Polizei schoben den Gullideckel wieder in die Fassung. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, die sich zuvor am Deckel zu schaffen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell