POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.08.2023

++Seehunde durch Feuerwerk verschreckt++Vorfahrt missachtet++Unfall zwischen Pkw und E-Scooter++Verkehrsunfallflucht++

Borkum - Seehunde durch Feuerwerk verschreckt

Es ist nicht bekannt, ob die drei Feriengäste der Insel Borkum am Mittwochabend ihren Urlaub feiern wollten, als sie an einer Buhne an der Bürgermeister-Kieviet-Promenade direkt gegenüber einer Seehundbank ein Vulkanfeuerwerk zündeten. Das frei verkäufliche Feuerwerk, welches um 21:25 Uhr eine Fontäne versprühte, war dabei nicht das größte Problem. Das jedoch aufgeschreckte Seehunderudel floh zu größten Teilen von der Seehundsbank und suchte Zuflucht im Wasser. Die Polizei weist aus diesem Grund nochmals daraufhin, dass Seehunde nicht in ihrer Ruhe gestört werden dürfen, auch wenn sie sich nahe am Strand aufhalten. Ebenfalls ist das Betreten der Seehundsbänke verboten. Seehunden, die scheinbar in Not sein könnten, darf man sich ebenfalls nicht nähern, sondern sollte die Polizei Borkum informieren, die den direkten Draht zu den Seehundrettern von Borkum hat. Die im aktuellen Falle betroffenen Inselgäste haben ihr Fehlverhalten umgehend eingestanden, müssen sich nun aber trotzdem einer Ordnungswidrigkeitenanzeige stellen.

Leer - Vorfahrt missachtet

Als ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus Essen mit einem Pkw von einem Parkplatz aus auf die Ledastraße einfahren will, vergaß er den von links kommenden und bevorrechtigten Verkehr zu beachten. So kam es, dass er am Mittwoch um 11:25 Uhr zwei Fahrradfahrerinnen in Schwierigkeiten brachte, weil diese versuchten den Zusammenprall mit dem PKW zu vermeiden. Eine 35-jährige Leeranerin leitete mit ihrem Pedelec eine Vollbremsung ein, um nicht gegen den Pkw zu prallen, jedoch konnte die noch hinter ihr befindliche 31-jährige Pedelec-Fahrerin nicht mehr anhalten und stürzte. Ob die beiden Frauen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verunfallten Frauen oder um sein Fehlverhalten zu kümmern, konnte aber ermittelt werden. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Leer - Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Bei Überqueren von Straßen ist immer besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Ebenfalls entstehen ungünstige Verkehrssituationen, wenn zudem die möglichen Verkehrsverstöße Anderer ein Unfallgeschehen begünstigen. So eine Situation erlebte eine 67-jährige Frau aus Leer, als sie am Mittwoch gegen 18:15 Uhr aus der Christine-Charlotten-Straße kam und die Absicht hatte, nach der der Überquerung der Heisfelder Straße auf dem Burfehner Weg weiterzufahren. Sie hatte die Heisfelder Straße schon überquert, als sich dann auf der Gegenseite eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin von links auf dem Radweg näherte, die dort den Burfehner Weg in Gegenrichtung überqueren und auf der Heisfelder Straße weiter geradeaus fahren wollte. Die Verkehrsteilnehmerinnen stießen zusammen, wobei die 32-jährige Frau aus Leer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und wird nun beide Frauen in dem Verfahren bezüglich der jeweiligen Verkehrsverstöße anhören.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Nach dem bei der Polizei in Moormerland ein Unfall per Online-Anzeige eingegangen ist, wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Der Unfall an sich trug sich bereits am 06.08.2023 an der Siebrandstraße in Moormerland zu. Wie bekannt wurden fand an diesem Tag auf dem dortigen Sportplatz ein höher frequentiertes Sportturnier statt. Ein auf dem Parkplatz abgestellter VW Golf in Grau wurde nach bisherigen Erkenntnissen im Rahmen dieser Veranstaltung zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Dabei brach das Rücklicht und es entstanden Kratzer an der Stoßstange. Da der beschädigte Wagen zwischenzeitlich in einer Werkstatt vorgestellt wurde, bestehen Erkenntnisse, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw in "Bulli"-Größe gehandelt habe. Zeugen, die an dem Veranstaltungsort Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese an die Polizei in Moormerland zu melden.

