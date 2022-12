Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Morbach (ots)

Am Donnerstag, den 29. Dezember 2022, ereignete sich auf der B50 (B327) Höhe der Ortschaften Hinzerath und Wederath gegen 10:22 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen PKW die B50 vom Hinzerather Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Simmern und überholte kurz hinter dem Kreisverkehr einen LKW. Ein ihm entgegenkommender PKW musste aufgrund des Überholvorgangs stark abbremsen, sodass diesem ein nachfolgendes Fahrzeug auffuhr. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Morbach sucht nach Zeugen die Angaben zum überholenden Fahrzeug oder zum überholten LKW machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell