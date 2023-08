Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Gelddiebstahl aus einem Staubsaugerautomat ++ Warenbetrug mit einem Fake-Smartphone ++ Unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer ++ Verkehrsunfallflucht ++ Ladendiebstahl im Drogeriemarkt ++

Leer - Gelddiebstahl aus einem Staubsaugerautomat

Am Mittwochabend in der Zeit von 19:30 Uhr bis 19:35 Uhr hat ein unbekannter Täter das Münzgeld aus einem Staubsaugerautomaten in der Deichstraße entwendet. Der 36-jährige Eigentümer aus Leer hatte letztmalig den Automaten um 18:00 Uhr am Vorabend geleert. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich ca. 10,- Euro Münzgeld im Automaten. Der unbekannte Täter hatte die Schließklappe beschädigt, um sich Zugang zum Staubsaugerautomaten zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter wie folgt aussehen: Eine männliche Person mit kurzen dunkelblonden Haaren im Alter von ca. 25 Jahren. Der Mann ist schlank, trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Ebenfalls trug die Person schwarze Sneaker mit weißer Sohle und einen schwarzen Rucksack der Marke Nike. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Warenbetrug mit einem Fake-Smartphone

Am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr erschien eine 27-jährige Frau auf der Polizeidienststelle in Leer, um einen Warenbetrug zur Anzeige zu bringen. Am Mittwochabend hatte die 27-jährige Leeranerin sich bei einem Kleinanzeigenportal ein neues Smartphone gekauft. In einer Anzeige fand sie ein passendes Modell für einen Preis von 600,- Euro. Die Leeranerin fuhr zur Wohnanschrift des Verkäufers und bezahlte den Kaufpreis. Zuhause musste die Frau allerdings feststellen, dass gewisse Anwendungen sehr untypisch für das Gerät waren und die Einrichtung nicht ordnungsgemäß funktionierte. Auch falsche Bezeichnungen und abgeänderte Logos brachten den Verdacht mit sich, dass es sich um ein Fake-Produkt handelte. Die 27-jährige Frau wollte aufgrund dessen das Smartphone bei dem 23-jährigen Beschuldigten zurückgeben. Dieser verweigerte aber die Rücknahme und Aushändigung des Geldes. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Betruges ein.

Leer - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Ein 23-jähriger Mann führte am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei erhielt den Hinweis, dass der Beschuldigte zuvor Betäubungsmittel konsumierte und in sein Pkw stieg. Der 23-jährigen Leeraner konnte in der Straße Kupferwarf mit seinem Fahrzeug angetroffen werden. Der Beschuldigte räumte den Konsum ein und stimmte einer Blutentnahme zu. Im Rahmen einer freiwilligen Durchsuchung des Leeraners konnten Zigarettenpackungen mit Konsumutensilien, eine Folie, sowie eine EC-Karte mit Restanhaftungen von Betäubungsmittel sichergestellt werden. Ebenfalls wurde bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges eine Kleinstmenge von weißem Pulver aufgefunden. Gegen den Mann aus Leer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weener - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:25 Uhr beschädigte am Donnerstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten grauen VW-Golf in der Kirchhofstraße. Vermutlich hatte der unbekannte Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seiner vorderen linken Fahrzeugseite, den neben ihn geparkten Golf touchiert. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wenner zu melden.

Emden - Ladendiebstahl im Drogeriemarkt

Eine 47-jährige Angestellte hatte gleich ein ungutes Gefühl, als drei dunkel gekleidete männliche Personen am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr den Drogeriemarkt in der Neutorstraße als Gruppe betraten. Unverzüglich begab sie sich zur Videoüberwachungsanlage und wurde von ihrem Gefühl nicht getäuscht. Die 47-jährige Emderin konnte erkennen, dass einer der männlichen Personen die Gänge und den Kassenbereich überwachte, währenddessen die anderen beiden Personen jeweils ein Parfüm aus dem Regal entwendeten und in einen Rucksack verstauten. Nach der Tat liefen die drei Männer Richtung Ausgang. Die Angestellte konnte lediglich einen Beschuldigten, der bereits in der Neutorstraße Richtung Barenburg flüchtete, auffordern stehen zu bleiben. Er zeigte bereitwillig seinen leeren Rucksack vor. Eine Personalienfeststellung war nicht möglich. Für die Vergewisserung ging die 47-jährige Frau wieder zurück in die Filiale. Hier konnte eine Kundin berichten, dass einer der männlichen Personen vor dem Ansprechen mehrere Parfümflaschen hinter einem Stromkasten versteckte und nach der Überprüfung wieder einsteckte. Die Polizei wurde nach der Tat informiert und begab sich unverzüglich zum Einsatzort, um den Sachverhalt aufzunehmen. Die drei männlichen Personen werden wie folgt beschrieben: Der Körperbau aller war kräftig, sie trugen dunkle Kleidung und zwei der Männer eine Cap. Das Alter wird auf ca. 30 bis 40 Jahre und die Größe zwischen 175cm bis 190cm groß geschätzt. Zudem sei einer der Männer gehumpelt und zeigte einen auffälligen Gang. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell