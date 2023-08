Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen

Hohen-Sülzen (ots)

Am Abend des 10.08.2023 gegen 20:45 Uhr befährt ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer die Bundesstraße 47 von Worms kommend in Fahrtrichtung Monsheim. An der Einmündung der Landstraße 455 beabsichtigt er nach links in Richtung Hohen-Sülzen abzubiegen. Hierbei übersieht er einen entgegenkommenden BMW mit 23-jährigen Fahrer aus Worms. Daher kommt es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Durch den Verkehrsunfall wird das unfallverursachende Fahrzeug gegen einen weiteren Pkw geschleudert, welcher aus Richtung Hohen-Sülzen kam und an der Einmündung wartete.

Alle Fahrzeuge werden teilweise erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 47 muss für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

Die drei beteiligten Pkw waren jeweils mit zwei Personen besetzt, welche durch den Verkehrsunfall alle leichtverletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Da auch Betriebsstoffe auslaufen, kümmert sich die Straßenmeisterei um die Säuberung der Fahrbahn. Gegen 23 Uhr kann diese schlussendlich wieder freigegeben werden.

