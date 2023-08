Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmittag in der Höhlchenstraße. Gegen 12:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein schwarzer Kleinwagen mit Wormser Ortskennung in Richtung Weinsheim unterwegs war und kurz vor der kreuzenden Hausmühlstraße den linken Außenspiegel eines geparkten PKW touchierte. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

