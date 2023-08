Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Räuberischer Ladendiebstahl in der Kaiserpassage in Worms

Worms (ots)

Am 04.08.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Kaiserpassage in Worms in der Nähe des Ausgangs zum Römischen Kaiser. Hierbei entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Waren aus einem Bekleidungsgeschäft im Wert von über 100 EUR. Als die 53-jährige Ladendetektivin die Diebe hierauf ansprach und festhalten wollte, riss der männliche Beschuldigte sie zu Boden, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Person 1 - männlich - kräftige Gestalt - ca. 180 cm - ca. 30 Jahre alt - wenig Kopfhaar - wenig Zähne im vorderen Bereich - osteuropäischer Phänotyp - weißer Pullover - weiß-schwarze Sportschuhe - blaue Herrenhandtasche

Person 2:

- weiblich - ca. 30 Jahre - ca. 160 cm - kräftig - osteuropäischer Phänotyp - dunkles Oberteil - weiße Jeans

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der 06241-8520 oder per Mail an die piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

