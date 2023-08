POL-PDWO: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Worms (ots) - Eine 82-jährige Wormser Seniorin ist am gestrigen Montag Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Gegen 16:00 Uhr war die Frau mit ihrem Rollator gerade an ihrer Wohnanschrift in der Eulenburgstraße angekommen, als sich ein bislang unbekannter Täter von der Seite näherte und ihrer Handtasche vom Rollator entriss. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Mainzer Straße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 - 35 Jahre alt; kurze ...

