Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - zwei Rollerfahrer beteiligt

Worms (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Rollerfahrern - die beiden (mutmaßlich) alkoholisierten Beteiligten flüchteten von der Unfallstelle.

Gegen 10:50 Uhr war ein bislang unbekannter Rollerfahrer in der Slevogtstraße unterwegs, als er aufgrund eines entgegenkommenden PKW verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 53-jähriger Wormser - der ebenfalls mit einem Roller unterwegs war - fuhr auf das zu diesem Zeitpunkt stehende Zweirad des Unbekannten auf, wodurch beide Fahrer stürzten. Nachdem ein Zeuge auf den Unfall aufmerksam wurde und bemerkte, dass beide Fahrer augenscheinlich alkoholisiert waren, entfernten sich die Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle. Der 53-Jährige konnte im Nahbereich durch eine Streife der Wormser Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch einen Eigentumsnachweis in Bezug auf den genutzten Roller konnte der 53-Jährige nicht erbringen, sodass dieser sichergestellt wurde. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der bislang unbekannte Rollerfahrer konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Auch hier dauern die Ermittlungen noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell