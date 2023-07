LPI-SHL: Baum fiel auf Radler

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:00 Uhr mehrere Verkehrszeichen in der Von-Kleist-Straße in Suhl. Dadurch ragten die Schilder zum Teil in den Bereich der Straße. Doch nicht nur das war Ziel der Unbekannten, auch Straßenabflussgitter wurden aus ihren eigentlichen Halterungen entfernt und Müllcontainer direkt auf die Fahrbahn gestellt. Ein Zeuge konnte die ...

mehr