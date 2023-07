Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschilder verdreht und Gullydeckel entfernt

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:00 Uhr mehrere Verkehrszeichen in der Von-Kleist-Straße in Suhl. Dadurch ragten die Schilder zum Teil in den Bereich der Straße. Doch nicht nur das war Ziel der Unbekannten, auch Straßenabflussgitter wurden aus ihren eigentlichen Halterungen entfernt und Müllcontainer direkt auf die Fahrbahn gestellt. Ein Zeuge konnte die Unbekannten dabei beobachten, die Suche nach den Verursachern blieb bislang jedoch erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0186458/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

