Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ventil abgerissen

Schönbrunn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter riss in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen das Ventil am hinteren linken Reifen eines VW ab, so dass die Luft entwich. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Gabeler Straße in Schönbrunn. Ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0190261/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

