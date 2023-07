LPI-SHL: Schwer verletzt durch Anhänger

Dorndorf (ots) - Im Zeitraum vom 12.07. bis zum 21.07.2023 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Krayenberggemeinde OT Dorndorf ein. Dort entwendeten die Täter neben einem Laptop und einem Handy mehrere Stücke Gold- und Silberschmuck. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der 03695/5510 oder per E-Mail an pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

