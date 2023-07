LPI-SHL: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Breitungen (ots) - Am Samstag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr ereignete sich am Strandbad in Breitungen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte offenbar beim Rangieren auf dem Parkplatz eine dort aufgestellte Laterne und entfernte sich anschließend pflichtwidrig. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

