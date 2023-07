Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst geschlagen und dann berauscht abgehauen

Meiningen (ots)

Gleich mehrere Strafverfahren erwarten nunmehr einen 25jährigen aus Meiningen. Was war passiert. Am Samstag in der Mittagszeit wählte die Mutter des 25jährigen den Notruf, weil sie ihren Mann zu Hause mit Verletzungen im Gesicht vorgefunden hat. Diese schien ihm sein eigener Sohn zugebracht zu haben. Der war nach Angaben der Mutter mit einem Kleinkraftrad geflüchtet, welches nicht versichert sei und er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein soll. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 25jährige angetroffen werden, welcher sich zuvor eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Bei der Kontrolle wurden die Hinweise auf das Nichtvorhandensein einer Fahrerlaubnis und einer Versicherung bestätigt. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine und Cannabis. Nach erfolgter Blutentnahme und einem tiefgreifenden psychologischen Gespräch wurde der 25jährige in eine Fachklinik eingeliefert. Sein Vater wurde durch seinen Angriff im Gesicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell