LPI-SHL: Jugendliche macht "lange Finger"

Suhl (ots) - Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde ein Mountainbike der Marke Bergsteiger in Suhl, Höhe Aue Tor Einkaufszentrum entwendet. Der Besitzer stellte das Fahrrad kurz unbeaufsichtigt ab als er seinen Hund, dessen Leine sich in einem Gebüsch verfangen hatte, befreien wollte. Diese Möglichkeit nutzte der Langfinger, schnappte sich das Mountainbike und fuhr in unbekannte Richtung davon. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu dem Fahrrad geben. ...

