Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Dieb

Suhl (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde ein Mountainbike der Marke Bergsteiger in Suhl, Höhe Aue Tor Einkaufszentrum entwendet. Der Besitzer stellte das Fahrrad kurz unbeaufsichtigt ab als er seinen Hund, dessen Leine sich in einem Gebüsch verfangen hatte, befreien wollte. Diese Möglichkeit nutzte der Langfinger, schnappte sich das Mountainbike und fuhr in unbekannte Richtung davon. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu dem Fahrrad geben. Hinweise nimmt die Polizei Suhl telefonisch unter 03681 369 224 entgegen.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass Fahrräder mit einem stabilen Schloss angeschlossen werden sollten, um einen potentiellen Diebstahl zu erschweren. Darüber hinaus ist es für den Fall eines Diebstahls ratsam, ein Foto des eigenen Fahrrads sowie Unterlagen zu besitzen, die die Fahrradnummer aufweisen, oder sich diese zu notieren. Das Fahrrad kann zur Sachfahndung ausgeschrieben werden und im Falle des Auffindens von der Polizei zugeordnet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell