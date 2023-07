LPI-SHL: gestürzte Motorradfahrerin

Walldorf (ots) - Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung führten am Donnerstag in der Zeit von 14:15 Uhr bis 19:00 Uhr im Bereich der Brückenmühle zwischen Walldorf und Melkers eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In dieser Zeit wurden 126 Fahrzeuge mit zu hohem Tempo gemessen. Trauriger Spitzenreiter war bei erlaubten 50 km/h ein Autofahrer, der mit 120 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet neben einem saftigen Bußgeld auch ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: ...

