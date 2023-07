LPI-SHL: Viel zu schnell unterwegs

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher machten sich in der Nacht zu Donnerstag in einer Praxis in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam die Zugangstür und einen angrenzenden Geräteschuppen. Im Inneren der Praxis öffneten und durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen und brachen weitere Türen auf. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Suhl ...

