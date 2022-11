POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht

Rheine, Greven (ots) - In Rheine und in Greven-Reckenfeld hat es zwischen Montag (31.10.2022) und Dienstag (01.11.2022) zwei Autoaufbrüche gegeben. In Rheine schlugen Unbekannte am Montag (31.10.2022) in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr die Seitenscheibe der Fahrertür ein. Der Toyota parkte vor einem Mehrfamilienhaus an der Hemelter Straße. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet. Am Dienstag ...

