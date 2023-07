Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer am Auge verletzt

Meiningen (ots)

Ein 31-jähriger Mann begab sich Donnerstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Gutsstraße in Meiningen. Er warf Steine an das Fenster zur Wohnung eines 76-Jährigen. Der öffnete dieses daraufhin und es kam zum kurzen Wortgefecht zwischen beiden. Plötzlich zog der 31-Jährige eine Luftdruckpistole und schoss auf den Senior, der am Auge getroffen wurde. Der Täter flüchtete und der Verletzte konnte selbst den Notruf wählen. Mit einer schweren Augenverletzung kam er ins Krankenhaus. Der Täter wurde kurze Zeit später im Umfeld des Tatortes festgestellt und nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei dauern an.

