LPI-SHL: Betrunken gefahren

Suhl (ots) - Gleich zwei Mal versuchten Betrüger ihr Glück bei Senioren in Suhl. Sie riefen in beiden Fällen bei ihnen zu Hause an und gaukelten ihnen vor, von der Polizei zu sein. In jedem Fall wurde durch die angeblichen Polizisten das Schauermärchen des Verkehrsunfalls mit tödlichem Ausgang erzählt, bei dem ein jeweiliger Angehöriger Unfallverursacher war, ins Gefängnis müsse und eine Kaution zu zahlen wäre, ...

