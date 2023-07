Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frisiertes Moped führt zur Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots)

Zwei 16-jährige Mopedfahrer befuhren Mittwochabend die Zufahrtsstraße zu einem Schnellrestaurant in Schmalkalden. Beamte der Meininger Polizei wollten die beiden kontrollieren, aber einer der beiden fuhr mit hoher Geschwindigkeit in einen verkehrsberuhigten Bereich und war verschwunden, der Zweite flüchtet auch vor der Kontrolle, kam aber nach einiger Zeit zum Parkplatz zurück, bemerkte, dass die Polizisten noch immer in der Nähe waren, schaltete sein Licht am Moped aus und wollte davon fahren. Die Beamten stoppten ihn und stellten fest, dass am Zweirad manipuliert worden war und seine Fahrerlaubnis für die nun entstandene Motorisierung nicht mehr ausreichte. Eine Anzeige war die Folge.

