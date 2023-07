Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachtrag zum Einbruch in das Gebäude des Sozialwerkes

Meiningen (ots)

Ihm Rahmen des Einbruchs in das Gebäude des Sozialwerkes in Meiningen (siehe Pressemeldung vom 17.07.2023, 10:01 Uhr) konnten die Beamten der Suhler Kriminalpolizei den Tatzeitraum eingrenzen. Die Einbrecher machten sich demnach am Sonntag in der Zeit von 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr an und im Gebäude zu schaffen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat auffällige Geräusche gehört oder Personen gesehen? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0183661/2023.

