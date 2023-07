Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb wollte die Wallbox

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit vom 08.07.2023, 15:00 Uhr, bis 10.07.2023, 10:00 Uhr, ein Ladegerät für Elektrofahrzeuge, eine sogenannte Wallbox, von der Wand eines Hauses in der Straße "Am Mittelrain" in Suhl zu entwenden. Die Box wurde dadurch so stark beschädigt, dass sie ersetzt werden muss. Ein Schaden von über 1.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0185683/2023 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell