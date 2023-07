Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher nutzte Gassi-Runde

Altersbach (ots)

Eine 35-minütige Abwesenheit während der Gassi-Runde nutzte ein bislang unbekannter Einbrecher am Dienstag in der Zeit von 09:20 Uhr bis 10:05 Uhr. Er entwendete aus der Garage eines Hauses in der Straße "Arzberg" in Altersbach einen 700 Euro teuren Wechselrichter. Danach betrat er das Grundstück, lief zum Haus und brach die Kellertür auf. Aus dem Keller entwendete er anschließend mehrere hochwertige Fahrrad- und Zubehörteile im Wert von über 3.000 Euro. Ins Haus selbst begab sich der Einbrecher nicht. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0186108/2023.

