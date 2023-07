LPI-SHL: Unfall zwischen Fahrrad- und Mopedfahrer

Zella-Mehlis (ots) - Mittwochnacht (19.07.2023) mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in die Straße "Kaffenberg" in Zella-Mehlis ausrücken. Dort stand eine Dachgeschosswohnung in Flammen. Warum sich das Feuer entwickelte ist noch nicht geklärt. Der Wohnungsinhaberin gelang es, sich unverletzt ins Freie zu retten. Der Dachstuhl brannte komplett aus und ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Rückfragen ...

