Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger versuchten ihr Glück

Christes (ots)

Ein Betrüger rief am Montag bei einer 65-jährigen Frau aus Christes an. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus und fragte die Dame, ob sie Probleme mit ihrer Debitkarte hat und ob er sonst noch behilflich sein könnte. Die Angerufene antwortete, dass sie ein Problem mit ihrer Banking App hat, da sich diese nach einer Umstellung immer herunterfährt. Der angebliche Mitarbeiter der Bank bot seine "Hilfe" an und teilte der 65-Jährigen mit, dass sie gleich eine Transaktionsnummer auf ihr Handy bekommt und bat sie, die Zahlenkombination durchzugeben. Weil in der Nachricht jedoch zur Kombination auch eine Summe von 5.000 Euro stand, verweigerte die Frau dem Anrufer die Herausgabe der TAN. Dieser ließ nicht locker und fragte die Frau, ob es die von ihn der Folge genannten Zahlen seien. Dies bestätigte die Dame und das Gespräch endete. Glücklicherweise rief die richtige Bank am Abend die 65-Jährige an und teilte der Frau mit, dass eine Zahlung von 5.000 Euro im Raum stünde und ob diese freigegeben werden dürfe. Die Dame verneinte und konnte so einen finanziellen Schaden im Zusammenwirken mit ihrer tatsächlichen Bank verhindern. Fallen Sie nicht auf diese Art der Betrugsversuche herein! Lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln, geben Sie niemals PIN oder TAN heraus und beenden Sie umgehend derartige Gespräche!

