Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Korrektur einer Räumlichkeit. Diverse Einbrüche in unterschiedliche Geschäfte. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.04.2023, 08.57 Uhr

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in diverse Häuser und Firmen in Ennigerloh eingebrochen.

Zwischen Freitag (14.04.2023, 13.55 Uhr) und Montag (17.04.2023, 07.59 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fotostudios an der Geiststraße und nicht wie ursprünglich angegeben zu einem Sozialdienst. Von hier flüchteten sie ohne Beute unerkannt.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen, hat die Einbrüche - auch in das Fotostudio - oder die Diebstähle beobachtet oder hat Hinweise zu den Tätern? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell