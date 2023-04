Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Diverse Einbrüche in unterschiedliche Geschäfte

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in diverse Häuser und Firmen in Ennigerloh eingebrochen.

Zwischen Sonntag (16.04.2023, 23.30 Uhr) und Montag (17.04.2023, 14.00 Uhr) verschafften sich Täter Zugang zu einer Pizzeria an der Straße Im Drubbel. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume der Pizzeria, stahlen unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend.

Ein Imbiss am Bürgermeister-Frisch-Platz ist ebenfalls Zielobjekt unbekannter Täter gewesen. Sie verschafften sich zwischen Sonntag (16.04.2023, 20.00 Uhr) und Montag (17.04.2023, 11.15 Uhr) Zugang zu den Räumlichkeiten, stahlen Bargeld und flüchteten.

Aus einer Buchhandlung an der Geiststraße stahlen der oder die Täter ebenfalls Bargeld aus einer Kasse. Hier wurde am Montagmorgen (17.04.2023, 00.47 Uhr) eingebrochen.

Der Beauty-Salon in der Geiststraße ist zwischen Samstag (15.04.2023, 19.15 Uhr) und Montag (17.04.2023, 08.00 Uhr) angegangen worden. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume und flüchteten.

Zwischen Freitag (14.04.2023, 13.55 Uhr) und Montag (17.04.2023, 07.59 Uhr) verschafften sich Unbekannte zu den Räumlichkeiten eines Sozialdienstes an der Geiststraße. Von hier flüchteten sie ohne Beute unerkannt.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen, hat die Einbrüche oder Diebstähle beobachtet oder hat Hinweise zu den Tätern? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell