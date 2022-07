Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines e-Bikes

Apolda (ots)

In der Zeit zwischen dem 22. und dem 24. Juli 2022 haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Lessingstraße in Apolda ein sandfarbenes e-Bike der Marke Cube im Wert von ca. 3.500 EUR aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet. Da das Fahrrad angeschlossen war, verblieb das Hinterrad am Tatort. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

