Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagvormittag fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw Toyota aus Weimar kommend in Richtung Bad Berka. Im Ausgang einer Kurve in Höhe Bergern geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam in der Folge nach rechts von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

