Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde 1,7 Promille: Betrunkene Frau fährt gegen parkenden PKW

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.12.2021) prallte eine Frau mit ihrem PKW VW Up in Lübeck Travemünde gegen ein geparktes Fahrzeug. Verletzt wurde die Lübeckerin nicht, es entstand jedoch größerer Sachschaden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin stark betrunken war.

Nach bisherigem Sachstand befuhr die 42-Jährige gegen 01:25 Uhr die Straße Moorredder in Richtung der Gneversdorfer Straße in Schlangenlinien und unsicherer Fahrweise. Kurz darauf prallte sie mit ihrem VW Up offenbar ungebremst gegen ein rechts am Fahrbahnrand parkendes Audi A3 Cabriolet. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Bürgersteig geschleudert.

Sowohl der VW Up als auch der Audi wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 16.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Polizeibeamten bei der unverletzten Unfallverursacherin starken Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,70 Promille. Deswegen ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten ihr bis auf Weiteres die Nutzung fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Die Lübeckerin muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

