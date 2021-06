Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw nach Ladendiebstahl beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 22. Juni 2021, ereignete sich gegen 19:35 Uhr ein Ladendiebstahl sowie eine anschließende Sachbeschädigung eines Pkw in der Syker Straße, zwischen den Einmündungen "Am Fuhrenkamp" und "Hamburger Weg" in Delmenhorst.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete derzeit unbekanntes Diebesgut aus dem dortigen Einkaufsmarkt. Während er den Markt fluchtartig verließ, beschädigte er mit einem Einkaufswagen einen ordnungsgemäß abgestellten, weißen Opel Adam.

Anschließend flüchtete er von dem Parkplatz. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden ist aktuell nicht bekannt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

